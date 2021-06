Business. Vietnam impone tassa anti-dumping su zucchero importato dalla Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha imposto una tassa di importazione anti-dumping del 47,64 per cento sullo zucchero proveniente dalla Thailandia. Lo ha riferito in un comunicato il ministero dell'Industria e del Commercio, che ha adottato la nuova misura dopo aver condotto un'indagine a partire dallo scorso settembre. Il dumping è una pratica commerciale che consiste la vendita all’estero di una merce a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno. I dati hanno mostrato che le spedizioni di zucchero dalla Thailandia sono aumentate del 330,4 per cento a 1,3 milioni di tonnellate nel 2020, ma che “le importazioni stanno danneggiando l'industria nazionale dello zucchero”. (Fim)