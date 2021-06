Business news: Giappone, crescita export record negli ultimi 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone nel mese di maggio sono salite del 49,6 per cento rispetto allo scorso anno, registrando l'aumento più forte negli ultimi 40 anni. È quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero delle Finanze, secondo cui il rimbalzo delle esportazioni è dovuto specialmente a “una solida domanda di automobili e ricambi auto”. Il valore delle esportazioni di merci è salito a 57 miliardi di dollari il mese scorso, crescendo per il terzo mese consecutivo dopo l'espansione del 16,1 per cento a marzo e del 38 per cento ad aprile. Le esportazioni di automobili e ricambi sono più che raddoppiate, rispettivamente del 135,5 per cento e del 139,1 per cento rispetto al 2020, con una domanda in aumento soprattutto negli Stati Uniti. Anche le importazioni sono cresciute, per il quarto mese consecutivo, del 27,9 per cento, ma il loro valore è sceso del 5,2 per cento rispetto al maggio 2019. Le importazioni di beni statunitensi e dell'Unione europea hanno registrato rispettivamente il 28,7 e il 39,4 per cento delle entrate, specialmente grazie all’acquisto dei prodotti farmaceutici e dei vaccini contro il Covid-19. (Git)