Business news: Filippine, per l'Fmi l'economia crescerà del 5,4 per cento nel 2021

- L’economia delle Filippine crescerà del 5,4 per cento nel 2021, ma un rimbalzo più forte potrebbe arrivare il prossimo anno “se le restrizioni per il contenimento del Covid-19 saranno allentate prima del previsto”. È quanto emerge dall’ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha rivisto le stime di crescita economica al ribasso rispetto alle precedenti, stimate del 6,9 per cento. “Una nuova impennata di casi di coronavirus, a partire da marzo, ha obbligato le autorità a imporre misure di contenimento più severe, rallentando probabilmente la ripresa economica del Paese nella prima metà dell’anno", ha detto Thomas Helbling, capo del dipartimento del Fmi per l’Asia e il Pacifico, aggiungendo che, nel 2022, “l'economia delle Filippine dovrebbe crescere del sette per cento, rispetto alla precedente previsione del 6,9 per cento”. “L'economia ha subito una contrazione record del 9,6 per cento l'anno scorso, e il prodotto interno lordo si è ridotto del 4,2 per cento nel primo trimestre, ma il governo si pone un obiettivo di crescita del sei o sette per cento per quest'anno”, si legge nel rapporto. Una recrudescenza delle infezioni da Covid e potenziali ritardi nelle vaccinazioni, tuttavia, “pongono rischi al ribasso per le prospettive del Fmi”, ha aggiunto Helbling. (Fim)