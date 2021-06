Governo: Brunetta, Draghi patrimonio dell'Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia eravamo dentro una crisi politica, economica, sociale e sanitaria. Di fronte a questo grido di dolore, una persona eccezionale ha scelto di mettersi a disposizione del nostro Paese: Mario Draghi, patrimonio dell'Unesco, ha deciso di mettere in piedi un governo di unità nazionale. Questo è il secondo elemento della congiuntura astrale. Il terzo elemento è che l'Italia presiede il G20, ha la possibilità di raccontare al mondo ciò che sta facendo". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta in videocollegamento oggi a un evento di Forza Italia.(Rin)