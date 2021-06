Ue: Brunetta, c'è nuova Europa, ora costruiamo nuova Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo dentro una congiuntura astrale straordinaria partita un anno fa dal cambiamento di atteggiamento di Angela Merkel in Europa. Con la pandemia, la tragedia improvvisa, le morti, la crisi economica, Merkel ha cambiato completamente paradigma rispetto al passato e ha aperto il 'momento Merkel': il Next Generation Eu è la scelta dell'Europa di fare debito comune per dare chance alle nuove generazioni”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta in videocollegamento oggi a un evento di Forza Italia. “La similitudine è con Alexander Hamilton, che sull'indebitamento comune costruì gli Stati Uniti. Oggi la Commissione europea sta emettendo obbligazioni con la tripla A anche per sostenere la ripresa degli Stati 'cicala' come l'Italia, i più colpiti dalla pandemia. C'è una nuova Europa e mi auguro che ci sarà una nuova Italia", ha aggiunto.(Rin)