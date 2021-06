Roma 2021: Mollicone (Fd'I), città va rigenerata a partire da Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il VI Municipio ha i peggiori indicatori economici e di vivibilità di Roma, caduti a picco proprio sotto le amministrazioni Marino e Raggi". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, eletto nella circoscrizione Lazio 1, componente dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia e responsabile Innovazione del partito. "Tor Bella Monaca - aggiunge - è una delle tante enclavi di disuguaglianza della Capitale: la città va ricucita fra centro e periferia e rigenerata. Non possiamo permetterci due o più città nell'Urbe, anche sul piano della digitalizzazione. Sotto l'amministrazione di centrodestra con l'architetto Lèon Krier, nemesi delle archistar, proponemmo, con l'allora presidente della commissione Ambiente De Priamo e l'assessore Ghera, un piano di rigenerazione urbana di Tor Bella Monaca che la sinistra ha prima fermato e poi non ha mai attuato. Vigileremo - conclude - sui progetti di riqualificazione urbana e housing sociale del Piano nazionale di ripresa e resilienza."(Rer)