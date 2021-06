© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 20 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4046m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone africano viene disturbato da correnti atlantiche da ovest. Giornata più nuvolosa con qualche piovasco fin dal mattino sulle Alpi in via di intensificazione tra pomeriggio e sera, quando potrà assumere carattere temporalesco anche forte ed estendersi alle zone di pianura tra torinese, vercellese e novarese. Temperature in lieve calo ma clima ancora caldo e afoso. Venti deboli con rinforzi pomeridiani e serali da sud. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)