Centrodestra: Salvini, presto incontro con Berlusconi

- "Da piazza della Bocca della Verità a Roma, dove c'erano mila presenze nonostante le limitazioni di sicurezza e il caldo, Matteo Salvini rinnova l’appello al centrodestra per unirsi. Lo fa da un palco senza simbolo di partito, dove rivendica le riaperture e insiste per togliere l’obbligo di mascherine all’aperto. Salvini ha parlato anche di giustizia, sottolineando i referendum promossi con il partito radicale e nel giorno delle gravi parole dell’Anm proprio a proposito della raccolta firme. Presto, Salvini vedrà Berlusconi". Lo rende noto la Lega. (com)