Armenia: domani le elezioni parlamentari, scontro acceso fra Pashinyan e Kocharyan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente se la dovrà vedere con l’ex presidente armeno, Robert Kocharyan, che con la sua Alleanza Armenia è balzato in testa agli ultimi sondaggi condotto da Mpg-Gallup con il 24,1 per cento delle preferenze. Kocharyan è stato presidente dell'Armenia dal 1998 al 2008 e dopo le dimissioni è scomparso dalla vita pubblica. Ha lasciato l'Armenia e dal 2009 è membro del consiglio di amministrazione di Systema Pjsfc, una delle più grandi società di investimento della Russia. Il suo nome è tornato di attualità con l’ascesa di Pashinyan al potere: il premier in carica, infatti, ha subito tentato un’improvvida crociata contro i principali esponenti del Partito repubblicano, la forza politica che aveva guidato il Paese caucasico sin dall’indipendenza dall’ex Unione sovietica. Pashinyan ha voluto rivangare le proteste del marzo del 2008 – di cui era uno degli organizzatori – contro la legittimità dell’elezioni che portò al potere Serzh Sargsyan, successore di Kocharyan. In quei fatti morirono dieci persone, otto manifestanti e due agenti di polizia. Kocharyan è tornato in Armenia nel luglio 2018 per essere interrogato sulla vicenda ed è stato arrestato il mese successivo, iniziando una saga legale lunga anni che lo ha visto uscire e rientrare in prigione diverse volte prima di essere finalmente assolto lo scorso aprile. La decisione di Kocharyan di tornare in Armenia per affrontare la giustizia è in contrasto con molte altre figure dell'ex regime che sono fuggite dal Paese dopo l'ascesa al potere di Pashinyan e sicuramente ha favorito il numero sempre crescente di consensi a suo favore. (segue) (Rum)