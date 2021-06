Armenia: domani le elezioni parlamentari, scontro acceso fra Pashinyan e Kocharyan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli altri soggetti politici merita una menzione l’alleanza “Io ho l’onore”, una coalizione fondata lo scorso 15 maggio e composta dal Partito repubblicano e dal Partito della Patria. Le due forze politiche hanno concordato di competere insieme alle elezioni del 20 giugno durante le proteste antigovernative degli ultimi mesi. Sia il Partito repubblicano che il Partito della Patria erano membri del Movimento per la salvezza della patria, la sigla dell’opposizione durante le manifestazioni sorte dopo la fine del conflitto dello scorso autunno. Dopo aver lasciato il Movimento hanno formato l’alleanza “Io ho l’onore”, una coalizione che al momento non ha alcuna rappresentanza all'interno dell'attuale composizione dell’Assemblea nazionale e agisce come forza extraparlamentare. Secondo il sondaggio Mpg-Gallup, tuttavia, "Io ho l'onore" si attesta al 7,4 per cento dei consensi, una quota sufficiente per superare lo sbarramento. A guidare l’alleanza sarà Artur Vanetsyan, presidente del Partito della patria, mentre resterà in secondo piano Serzh Sargsyan, ex presidente e primo ministro del Paese e figura storica del Partito repubblicano. Visti i toni emersi sin dall’inizio delle proteste e durante la campagna elettorale non si può escludere, peraltro, che lo scontro acceso – soprattutto fra Pashinyan e Kocharyan – si riversi nelle strade, tramutandosi in vere e proprie violenze che non sarebbero certo una novità per il Paese caucasico. Lo stesso Kocharyan, in un’intervista ai media russi “Ria Novosti”, “Sputnik Armenia” e “Rt” rilasciata nei giorni scorsi ha dichiarato di non escludere violenze dopo il voto. (Rum)