© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito gli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA 2021- Svolgimento delle votazioni per le primarie del centrosinistra per l'individuazione del candidato sindaco e dei candidati alla presidenza dei Municipi di Roma in circa 200 gazebo nei quartieri di Roma (ore 8:00-21:00)- La candidata per Liberare Roma alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Imma Battaglia, vota al gazebo di piazza Bartolomeo Romano di fronte al Teatro Palladium (ore 10:00)- Il candidato di Demos alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Paolo Ciani, vota al gazebo di Largo Oriani a Monteverde (ore 9:00)- Il candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Giovanni Caudo, vota al gazebo di piazza Minucciano (ore 9:45) (segue) (Rer)