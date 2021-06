Centrosinistra: Boccia a Rimini, uniti si vince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Rimini, per il lavoro eccezionale fatto in questi anni, abbiamo il dovere di far prevalere la politica su qualsiasi conta. Questa città è un modello, è tra le città meglio amministrate d’Italia, non possiamo rischiare in alcun modo di lasciare a questa destra pasticciona il futuro di Rimini, la gestione dei progetti del Pnrr e il rilancio della città nel post Covid-19. Non nei numeri ma nell’unità c’è la nostra forza". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd e responsabile enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alla direzione del Partito democratico di Rimini. "Quando siamo uniti vinciamo - ha spiegato -. Abbiamo tutti una grande responsabilità che passa attraverso la forza di ascoltare le ragioni dell’altro. Fuori dal 'perimetro sociale' che riesce a costruire il Pd con la coalizione, c’è la destra. Chi prova a danneggiare il Partito democratico si rende complice di avventure pericolose con la destra e questo emerge in alcuni casi in giro per il Paese anche in queste settimane". (com)