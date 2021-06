Russia: Putin, elezioni per la Duma si tengano in maniera equa e corretta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di voto per le elezioni alla Duma di Stato si svolgeranno nell'arco di tre giorni, dal 17 al 19 settembre, come annunciato ieri dalla presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova. "Tenendo conto delle raccomandazioni di Rospotrebnadzor, dei sondaggi di opinione pubblica, delle discussioni con la comunità di esperti, siamo giunti alla conclusione che il voto alle elezioni della Duma di Stato (e ad altre cariche) dovrebbe avvenire su alcuni giorni. La priorità è la salute dei nostri cittadini", ha affermato. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto che fissa al 19 settembre come data delle elezioni per la Duma di Stato. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Cremlino. Secondo l'ordinamento della Federazione Russa, i 450 deputati della Duma di Stato sono eletti per metà in collegi elettorali uninominali e per metà su base proporzionale, secondo il numero di consensi espressi per le liste federali dei candidati. (Rum)