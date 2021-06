Cipro: presidente Anastasiades riceverà il 22 giugno inviata Onu Lute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cipro Nicos Anastasiades riceverà l'inviata speciale delle Nazioni Unite Jane Holl Lute il 22 giugno. Lo ha confermato la presidenza di Nicosia, secondo cui l'incontro si svolgerà alle 9:30 presso il Palazzo presidenziale. Come riportato dall'agenzia di stampa "Cyprus News Agency", l'inviata dell'Onu a Cipro continuerà le sue consultazioni per vedere se c'è un terreno comune per riaprire i negoziati tra le due comunità cipriote, dato lo stallo dopo l'ultima conferenza informale tenutasi a Ginevra. L'incontro con Lute sarà preparatorio a quello di Anastasiades con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in programma il 25 giugno a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo che si svolgerà nella capitale belga il 24-25 giugno. Si tratterebbe del prima faccia a faccia tra Anastasiades e Guterres dopo la conferenza informale sulla questione cipriota dello scorso aprile formato 5+1 (Grecia, Turchia, Regno Unito e le due comunità di Cipro + le Nazioni Unite), conclusasi senza risultati. Secondo i media ciprioti, le due parti dovrebbero discutere degli sviluppi legati alla questione cipriota e alle prospettive di convocare una nuova conferenza informale su Cipro, data la posizione turca a favore di una soluzione a due Stati. (segue) (Gra)