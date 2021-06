Cipro: presidente Anastasiades riceverà il 22 giugno inviata Onu Lute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima l'Unione europea sarà pienamente coinvolta nei colloqui di Cipro, meglio sarà, ha dichiarato nei giorni scorsi l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell. In una lettera di risposta al presidente della commissione Affari esteri del Parlamento europeo, David McAllister, diffusa dall'agenzia di stampa cipriota "Cna", Borrell ha accolto con favore l'accordo raggiunto a Ginevra ad aprile per un altro incontro informale in formato 5+1, aggiungendo che l'Ue continua a sostenere pienamente le Nazioni Unite e i suoi sforzi in corso per creare le migliori condizioni possibili per la prossima riunione. Lo scorso 27-29 aprile la conferenza informale nel formato 5+1 tenuta a Ginevra (Grecia, Turchia, Regno Unito e le due comunità di Cipro + le Nazioni Unite) sulla questione cipriota non è riuscita a trovare un terreno comune per la ripresa formale dei negoziati. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha affermato che convocherà un altro incontro nello stesso formato per cercare di far progredire i colloqui. (segue) (Gra)