Russia: Putin, elezioni per la Duma si tengano in maniera equa e corretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per la Duma di Stato (Camera bassa del Parlamento russo) dovrebbe svolgersi in modo equo e aperto per godere della fiducia del popolo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al congresso del partito di governo Russia Unita. "Il nostro compito comune è fare del nostro meglio per garantire che le elezioni si svolgano apertamente e onestamente in conformità con la legge, in modo che i risultati possano riflettere la vera volontà della nazione, godendo della fiducia incondizionata dei cittadini del Paese", ha affermato Putin secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Tass". Il capo di Stato ha sottolineato che la campagna elettorale è sempre una sfida per il sistema politico, che viene messo alla prova per resilienza ed efficienza. "La Russia Unita ha un ruolo speciale in questo. Il partito leader dovrebbe essere un esempio di creazione di un'atmosfera di competizione politica aperta e competitiva", ha proseguito Putin. (segue) (Rum)