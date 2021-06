Armenia: domani le elezioni parlamentari, scontro acceso fra Pashinyan e Kocharyan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito del Contratto civile, la nuova denominazione scelta da Pashinyan per presentarsi al voto di domenica, è sicuramente tra i favoriti, anche se le ultime rilevazioni di Mpg-Gallup condotte fra il 6 e il 10 giugno lo vedono al secondo posto con il 23,8 per cento dei consensi. Pashinyan nelle ultime settimane ha alzato i toni della retorica politica e ha brandito un martello durante le recenti manifestazioni elettorali mentre esortava gli elettori ad assegnargli un "mandato d'acciaio" per schiacciare le critiche. "Questo è un martello che appartiene al popolo, e il 20 giugno cadrà sulle vostre teste vuote", ha dichiarato in uno degli ultimi comizi, rivolgendosi agli avversari. Pashinyan ha affermato che si aspetta che il suo partito ottenga il 60 per cento dei voti, una stima che alcuni sondaggisti definiscono quantomeno "fantasiosa", ma rispetto alla rilevazione che vede il suo partito sfiorare il 24 per cento dei voti è chiaro che conti molto su alcuni fatti accaduti dopo, in particolare la liberazione di 15 detenuti armeni nelle mani dell’Azerbaigian che hanno abbassato le nuove tensioni fra i due problemi, in seguito ai problemi sorti al confine meridionale. (segue) (Rum)