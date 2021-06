Business news: Cina, Sf Airlines espande flotta a 66 cargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale operatore di aerei da carico della Cina, Sf Airlines, ha ulteriormente ingrandito la sua flotta, che arriva oggi a contare 66 aerei cargo. Lo ha reso noto la compagnia aerea, secondo cui l'ultimo velivolo a lungo raggio entrato in servizio, un B767-300BCF, sarà fondamentale per l'espansione della rete globale dell'azienda e migliorerà la capacità di consegna espressa e le prestazioni della compagnia durante le stagioni di punta. Il velivolo a fusoliera larga è il quinto aereo all-cargo introdotto in servizio da Sf Arilines nel 2021. Sf Airlines, compagnai con sede a Shenzhen, è il corrispettivo aereo del gigante cinese delle consegne Sf Express. La compagnia ha ampliato la propria rete globale a 81 destinazioni in Cina e all'estero. La capacità di trasporto aereo internazionale di merci della Cina è stata sostenuta dalle efficaci misure adottate durante la pandemia di Covid-19. Il settore ha contribuito al trasporto di forniture vitali e alla stabilità delle catene di approvvigionamento globali. (Cip)