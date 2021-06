Recovery: Di Maio, rilanciare economia con investimenti senza tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Italia e Spagna c’è un legame profondo e in questi due giorni a Barcellona abbiamo avuto modo di rafforzarlo. Lo afferma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, che oggi ha preso alla sessione conclusiva del 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia a Barcellona. "Siamo davanti a una grande sfida, dovremo essere bravi e veloci a sfruttare al meglio le risorse del Recovery. Dobbiamo guardare avanti, rilanciando la nostra economia con una politica che punti sugli investimenti e non sui tagli. Bisogna innovare ed essere competitivi a livello mondiale", scrive Di Maio su Facebook. "I cittadini vanno supportati, le imprese sostenute. Bisogna accelerare la crescita, e con la spinta dei 230 miliardi del recovery possiamo davvero ripartire cambiando il volto del Paese. Significa anche nuove opportunità di lavoro, nuove competenze da valorizzare e nuove prospettive per i nostri giovani", prosegue Di Maio.(Res)