Roma 2021: Ciacciarelli (Lega), grande piazza anche con esponenti provincia Frosinone

- La provincia di Frosinone "ha risposto con una presenza massiccia alla manifestazione di Matteo Salvini a piazza Bocca della Verità a Roma. Grande entusiasmo tra i nostri militanti che non vedevano l'ora di tornare in piazza". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Tutto questo - aggiunge - segna un punto di ripartenza per la politica, che torna finalmente nelle piazze, a contatto con la gente. La Lega c'è con una squadra di amministratori, professionisti ed esponenti della società civile, che hanno scelto il nostro progetto per portare buonsenso e buongoverno nel proprio Comune. Nella Capitale - conclude - siamo pronti con il ticket Michetti-Matone a restituire a Roma io prestigio che merita. Avanti, con il nostro leader Matteo Salvini".(Rer)