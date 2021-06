Iran: Khamenei, “il grande vincitore delle elezioni è il popolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo iraniano è “il grande vincitore delle elezioni” presidenziali tenute ieri che hanno premiato l’ultraconservatore capo della magistratura, Ebrahim Raisi, eletto al primo turno. Lo ha detto il leader della Rivoluzione islamica iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio dopo la pubblicazione dei dati ufficiali. “Il popolo iraniano che è rimasto in piedi ancora una volta dinanzi alla propaganda dei mercenari del nemico, mostrando la sua presenza nel cuore della scena politica nazionale”, ha detto Khamenei. Secondo il ministero dell’Interno, l’affluenza alle tredicesime elezioni presidenziali tenute ieri in Iran è stata pari al 48,8 per cento dei 59.310.307 aventi diritto. Nelle precedenti elezioni presidenziali del 2017, l’affluenza era stata del 73,33 per cento. Raisi è stato eletto presidente al primo turno con 17.926.345 preferenze su 28.933.004 voti conteggiati. “Né i problemi economici dei ceti meno abbienti, né la minaccia del covid, né la pubblicità per scoraggiare la gente dal voto e nemmeno la lentezza e alcuni problemi durante il voto hanno intaccato la volontà del popolo iraniano”, ha scritto ancora Khamenei. (Irt)