Ecuador-Bolivia: polizia di Quito nega invio di armi a La Paz sotto la presidenza Anez

- L’Ecuador non ha mai inviato armi legali in Bolivia durante la presidenza di Jeanine Anez. Lo ha chiarito oggi il capo della polizia ecuadoriana, Tannya Varela, in un’intervista all’emittente “Teleamazonas”. “Le munizioni in questione sono di tipo militare e non vengono utilizzate dalla polizia ecuadoriana per mantenere l’ordine pubbliche. Non abbiamo equipaggiamento militare e non lo abbiamo inviato da nessuna parte”, ha dichiarato la funzionaria. Questa settimana il parlamentare Fausto Jarrin Teran ha chiesto alla procura generale di indagare sull’operato dell’ex presidente Lenin Moreno e, in particolare, sul presunto invio di gas lacrimogeni e di altre armi in Bolivia nel novembre del 2019, quando l’allora presidente Evo Morales fu costretto alle dimissioni a seguito di un’ondata di protesta contro i risultati delle elezioni generali del mese precedente e fuggì in Messico. A La Paz è in corso un’indagine parallela, dopo che nel 2020 i socialisti sono tornati al potere con Luis Arce e Morales ha fatto ritorno in Bolivia. Nella repressione delle proteste di fine 2019 persero la vita 37 persone.(Mec)