Rifiuti: Capolei (Epi) - Lio (FI), situazione fuori controllo in Municipio XIII a Roma

- La situazione rifiuti a Collina della Muse, nel XIII Municipio di Roma "è fuori controllo. I cittadini ci continuano a segnalare strade sporche e cassonetti stracolmi di immondizia". Lo dichiarano in una nota congiunta Fabio Capolei, consigliere di Epi alla Regione Lazio, e Leonardo Lio, vicecoordinatore di Forza Italia del XIV Municipio di Roma. "È inutile spendere ingenti somme di denaro per realizzare marciapiedi larghi - aggiungono -, se poi questi vengono continuamente occupati, per molta parte, da rifiuti che traboccano dai cassonetti. E tutto questo, oltre a causare un odore insopportabile per le strade, che si accentuerà con l'arrivo del caldo, attira topi e cinghiali. I cittadini e le associazioni del XIII Municipio – sottolineano – nei mesi scorsi hanno anche provato autonomamente a mantenere la pulizia e il decoro urbano dei loro quartieri, ma ora sono stufi. Mentre la sindaca rincorre soluzioni ideologiche, come il ricorso esclusivo alla raccolta porta a porta, il Comune continua a esportare i rifiuti in altre regioni e i romani continuano a pagare la Tari più alta d'Italia. Questo degrado - concludono - non è più accettabile".(Com)