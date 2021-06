Roma: Figliomeni-Rinaldi (Fd'I), si intervenga contro prostituzione senza strumentalizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della consiliatura abbiamo presentato moltissime interrogazioni, mozioni e atti all'amministrazione Raggi, al Prefetto e agli altri organi statali per denunciare il proliferare della prostituzione, presente soprattutto nelle periferie in particolare nelle strade connesse a viale Palmiro Togliatti, oltre agli altri quartieri in cui il fenomeno è molto diffuso". Lo affermano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, consigliere capitolino, e Daniele Rinaldi coordinatore del partito in V Municipio. "Da parte della giunta grillina e dalle istituzioni centrali che, lo ricordiamo, sono a guida Pd e 5 stelle, abbiamo ricevuto solo silenzio e immobilismo, il tipico atteggiamento di chi siede nelle istituzioni per scaldare la sedia - aggiungono -. È singolare poi constatare, in piena campagna elettorale per le primarie della sinistra, che strutture organiche al Pd, che non possono apparire con i simboli dei partiti che hanno ininterrottamente amministrato il territorio del V municipio, cercano di strumentalizzare questo fenomeno in concomitanza della consultazione per pochi intimi. Come Fratelli d'Italia - proseguono - siamo orgogliosi di far sventolare le nostre bandiere, consci del fatto che in questi anni abbiamo ripetutamente segnalato questo odioso fenomeno rammentando che il Pd e i 5 stelle governano la nazione, la Regione e il Comune, senza però aver minimamente affrontato la questione prostituzione. Continueremo ad agire - concludono - con azioni concrete ed incisive perché i nostri bambini non devono essere costretti ad assistere a scene vergognose anche in pieno giorno". (Com)