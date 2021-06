Infrastrutture: assessora Roma, conclusa prima fase per riempimento cavità via Formia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento Lavori pubblici capitolino la settimana scorsa "ha concluso le operazioni di propria competenza per il riempimento delle cavità sotterranee in via Formia e nelle strade limitrofe del quartiere Villini Santa Maria, nel Municipio V". Lo afferma in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. "Si tratta - aggiunge - della prima fase dei lavori portata a termine dall'amministrazione propedeutica a quella successiva che sarà coordinata da Acea Ato2 per la realizzazione di una nuova rete fognaria in tutta la zona. Erano 60 anni che il territorio e i suoi abitanti attendevano questo intervento, per risolvere un problema dovuto dall'assenza di servizi essenziali. Acea Ato2 realizzerà una rete di collettamento delle acque nere e delle acque miste nel quadrante di via Formia. Lo scopo del progetto è creare una nuova rete fognaria a servizio della zona e finalizzata al risanamento sanitario-ambientale con esito finale al depuratore di Roma nord. Nelle prossime settimane - conclude - inizieranno le prime lavorazioni". (Rer)