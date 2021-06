Usa: giudice federale appoggia governatore Florida su ripartenza delle navi da crociera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti non possono imporre le loro regole sulle navi da crociera che ripartiranno in Florida dal prossimo 18 luglio. Lo ha stabilito il giudice federale Steven Merryday, in una sentenza di 124 pagine che derubrica a “considerazioni non vincolanti, raccomandazioni o linee guida” l’ordine dell’agenzia federale, che era stato impugnato ad aprile dal governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis. “I Cdc si sbagliavano e lo sapevano”, ha commentato quest’ultimo in un comunicato, accusando l’agenzia federale di aver cercato di “affossare” l’industria delle crociere. “Oggi portiamo a casa una vittoria per le famiglie della Florida, per l’industria delle crociere e per tutti gli Stati che vogliono preservare i loro diritti a fronte di un’offensiva federale senza precedenti”, ha scritto ancora DeSantis. (segue) (Nys)