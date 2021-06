Usa: giudice federale appoggia governatore Florida su ripartenza delle navi da crociera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Cdc avevano stabilito che le navi da crociera, ferme negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia, possono ripartire se il 95 per cento dell’equipaggio e dei passeggeri è vaccinato. Secondo la sentenza del giudice Merryday, i Cdc possono proporre “un’ingiunzione più ristretta” che “salvaguardi la salute pubblica mentre è ancora in corso l’azione legale”. Per DeSantis, però, le navi da crociera potranno presto ripartire grazie all’azione legale promossa da lui stesso dal procuratore generale della Florida Ashley Moody. (Nys)