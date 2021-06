Iran: prime congratulazioni internazionali al neo eletto presidente eletto Raisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo la proclamazione ufficiale della vittoria di Ebrahim Raisi alle tredicesime elezioni presidenziali iraniane, diversi leader politici e figure di spicco nella regione mediorientale e nel mondo si sono congratulati per la vittoria del candidato ultraconservatore, ottenuta con il 61,9 per cento dei voti e un'affluenza alle urne del 48,8 per cento. Tra i messaggi di congratulazioni spicca quello del vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il cui Paese è stato a lungo impegnato nel conflitto contro i gruppi iraniani in Siria e in Yemen. Sono giunti anche messaggi di auguri dall’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, dal Sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq: entrambi questi Paesi sono legati, in un modo o nell'altro, alla Repubblica islamica da vincoli economici (qatarioti e iraniani condividono un importante giacimento di gas) e diplomatici (gli omaniti fungono da anni da mediatori tra Teheran, Israele e Stati Uniti). (segue) (Irt)