Iran: prime congratulazioni internazionali al neo eletto presidente eletto Raisi (2)

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel fare gli auguri al popolo e al nuovo presidente iraniano, ha detto che sarebbe lieto di visitare l'Iran subito dopo la fine della pandemia di Covid-19. Ankara ha a lungo collaborato e sta tutt'ora collaborando con l'Iran e la Russia nel contesto del conflitto siriano. Non a caso il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha auspicato un ulteriore sviluppo della cooperazione e dell'interazione ad ampio raggio su questioni internazionali, osservando che "ciò è nell'interesse di entrambi i Paesi". Il presidente dell’Iraq, Brahim Salih, è stato uno dei primi leader regionali a congratularsi con Raisi per la vittoria e, secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, Raisi avrebbe invitato il capo dello Stato vicino a visitare l’Iran. I rapporti tra Baghdad e Teheran sono complessi: la maggior parte della popolazione irachena è sciita, ma è seguace del Grande Ayatollah Ali al Sistani, "rivale" della guida suprema iraniana, Ali Khameini. Il settore elettrico dell'Iraq dipende in larga parte dagli approvvigionamenti iraniani, senza contare l'ingombrante presenza di una miriade di gruppi militari e paramilitari legati a doppio filo con Teheran. (segue) (Irt)