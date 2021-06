Iran: prime congratulazioni internazionali al neo eletto presidente eletto Raisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul suo account Twitter, il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha espresso anch'egli le sue congratulazioni a Raisi. Il presidente del Consiglio politico supremo dello Yemen (espressione dei ribelli sciiti Houthi, sostenuti e armati dall'Iran), Mahdi al Mashat, ha inviato uno dei primi messaggi di auguri al nuovo leader dell'Iran. Ilham Aliyev, presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, ha affermato nel suo messaggio che ci sono molte opportunità per lo sviluppo delle relazioni bilaterali e della cooperazione regionale tra i due Paesi. Il presidente dell'Armenia, Armen Sarkissian, ha detto di avere fiducia nella capacità di Raisi di continuare il percorso di prosperità e progresso dell'Iran durante il suo mandato. Il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, ha affermato che "l'Iran ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza nel tenere le elezioni, così come ha mostrato la sua grandezza nel resistere alle sanzioni”. Il segretario generale del partito sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, si è congratulato con il presidente eletto scrivendo sul suo account Twitter "Auguri Ebrahim". Anche il presidente siriano Bashar Assad si è congratulato con Raisi per la vittoria e ha augurato “prosperità all'Iran”, elogiando il Paese degli ayatollah per aver “resistito alle pressioni straniere”. (segue) (Irt)