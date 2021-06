Iran: prime congratulazioni internazionali al neo eletto presidente eletto Raisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del movimento di palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, si è rivolto direttamente al leader della rivoluzione islamica, ayatollah Ali Khamenei: "Noi del Movimento di resistenza islamica di Hamas in Palestina ci congratuliamo sinceramente con l'ayatollah Khamenei, il leader della rivoluzione, e il popolo iraniano per il successo delle elezioni presidenziali in cui il popolo iraniano ha eletto Ebrahim Raisi come nuovo presidente". Vale la pena ricordare che la recente escalation tra Gaza e Israele è scoppiata anche a causa dei numerosi missili con cui l'Iran ha armato i gruppi palestinesi, capaci di lanciare oltre 4.300 missili in territorio israeliano in pochi giorni. Congratulazioni sono giunte anche dal movimento del Jihad islamico palestinese e dai gruppi paramilitari iracheni inquadrati nelle cosiddette Unità per la mobilitazione popolare, il gruppo guidato fino al 2020 da Abu Mahdi al Muhandis, ucciso a Baghdad il 3 gennaio dell'anno scorso in un raid statunitense che ha tolto la vita anche al potete generale iraniano dei Pasdaran, Qassem Soleimani. (Irt)