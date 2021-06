Roma 2021: Matone, giornata emozionante, piazza unita per chiedere diritto a lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una giornata emozionante. La piazza di Roma unita,senza simboli di partito, per rivendicare il diritto al lavoro e a coltivare ancora speranza per il futuro rimarrà un ricordo indimenticabile". Lo ha detto a margine dell'iniziativa della Lega in piazza della Bocca della Verità a Roma la candidata del centrodestra a vicesindaco, Simonetta Matone."Il mio impegno a servire le istituzioni è quello che ho sempre osservato indossando la toga - ha aggiunto -. La mia esperienza sarà al servizio delle categorie più deboli, disagiate e minacciate. Questo è il mio posto e continuerà a esserlo". (Rer)