Croazia: manifestazione oggi a Zagabria per 80mo anniversario rivolta anti-fascista

- Organizzazioni di combattenti antifascisti hanno tenuto una marcia oggi a Zagabria per commemorare la Giornata della lotta antifascista e l'80mo anniversario della rivolta antifascista in Croazia. Secondo quanto riferito dai media croati, i partecipanti, portando i ritratti dei loro eroi nazionali, hanno marciato da Piazza vittime del ffascismo attraverso il centro della città fino a piazza della Repubblica, dove hanno esposto uno striscione chiedendo a questa di restituire alla piazza il suo antico nome, piazza Maresciallo Tito. La prima di queste marce si è tenuta l'8 maggio 2018 e poi l'8 maggio 2019, per celebrare la vittoria della coalizione antifascista nella Seconda guerra mondiale. L'evento era stato lanciato nella città russa di Tomsk nel 2012 per onorare le vittime militari e civili russe nella Seconda guerra mondiale come parte delle celebrazioni del Giorno della Vittoria. (Seb)