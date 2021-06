Imprese: Di Stefano, apertura OperaWine "grande segnale di ripartenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una giornata molto simbolica per l’Italia, riparte infatti il mondo fieristico con un evento di alta fama internazionale, l’OperaWine by WineSpectator. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. "Un evento che come Farnesina abbiamo deciso di sostenere prendendoci carico di circa 300 importatori, acquirenti e divulgatori che permarranno a Verona durante tutte le attività collegate all’evento. Ma questa giornata è anche il simbolo del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi mesi a sostegno della filiera agricola esportatrice, infatti l’export del vino è cresciuto persino nel 2020 in termini di volumi guadagnando quote di mercato rispetto a Francia e Spagna", aggiunge. "Il taglio del nastro dell’OperaWine by WineSpectator, che vedete nel video, è proprio un bel esempio di Sistema Paese", conclude.(Res)