Colombia: senatori Usa presentano risoluzione a sostegno di Bogotà dopo attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori statunitensi Rick Scott, Marco Rubio e Ted Cruz hanno presentato al Congresso una risoluzione volta a confermare l’impegno di Washington verso la Colombia dopo che in settimana un’autobomba è esplosa in una base militare al confine con il Venezuela, provocando il ferimento di 36 persone. Il documento condanna formalmente ogni tentativo di “minare la democrazia in Colombia” e incoraggia la comunità internazionale a stare al fianco del Paese latinoamericano. “Gli Stati Uniti e la Colombia condividono l’impegno a promuovere la sicurezza, la prosperità, i diritti umani e la democrazia nell’emisfero occidentale”, ha sottolineato Scott in un comunicato. “La Colombia è il nostro più grande alleato in America latina e un partner nella lotta al narcotraffico. Al momento, inoltre, la Colombia sta dando accoglienza a oltre un milione di cittadini venezuelani che sono fuggiti dal regime omicida di (Nicolas) Maduro. È un partner di valore inestimabile per la libertà e la democrazia in America latina”. La risoluzione invita anche gli Stati Uniti a sostenere la Colombia nel contenimento della pandemia di Covid-19, anche attraverso la fornitura di vaccini in eccesso. “La situazione nel Paese è preoccupante e deve essere affrontata con la solidarietà e il sostegno internazionale”, ha affermato da parte sua Rubio. “In un momento in cui organizzazioni terroristiche straniere, incluso l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) e le forze dissidenti delle Farc cercano di destabilizzare un governo democraticamente eletto e pro-americano, il nostro Paese deve usare tutti gli strumenti disponibili per assicurare la pace e ripristinare la stabilità”. (segue) (Nys)