Colombia: senatori Usa presentano risoluzione a sostegno di Bogotà dopo attentato (4)

- Il governo ha promesso una ricompensa di 500 milioni di pesos, l'equivalente di circa 111mila euro, per arrivare agli "autori materiali e intellettuali dell'attacco". In secondo luogo si crea un gruppo speciale di "criminalistica" per portare avanti le indagini cui, ha sottolineato Duque, collabora anche l'Fbi. Al tempo stesso il presidente ha promesso di raddoppiare da sette a quattordici i punti di controllo e monitoraggio della zona di Cucuta, teatro da tempo dell'intrecciata trama di tensioni criminali tra Colombia e Venezuela. Aumenterà anche la "rete di partecipazione civica" per ottenere informazioni sui movimenti delle guerriglie, nonché il pattugliamento dei centri urbani e una intensificazione dei controlli alla frontiera grazie anche al contributo di esercito e polizia. (segue) (Nys)