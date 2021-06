Colombia: senatori Usa presentano risoluzione a sostegno di Bogotà dopo attentato (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso maggio il governo della Colombia aveva nominato Tulio Gilberto Astudillo, ex combattente dell’Eln, come “coordinatore della pace” per collaborare a una eventuale ripresa dei negoziati di pace con il gruppo armato. Astudillo, conosciuto come 'Juan Carlos Cuéllar', è stato nominato "per contribuire con la sua visione e conoscenza alla strutturazione di strategie e azioni per la costruzione della pace, della coesistenza e della riconciliazione", ha affermato in una dichiarazione il commissario per la pace colombiano Miguel Ceballo. L'Ufficio dell'alto commissario ha riferito che “si sta sollecitando la sospensione dei provvedimenti giudiziari perché possa tornare in libertà". Cuellar era già stato nominato in passato promotore di pace con l’Eln ma l’incarico era stato revocato dopo l’attentato alla scuola di polizia di Bogotà. Pochi giorni dopo l’attentato, che costò la vita a 22 cadetti, Cuellar fu arrestato e rinchiuso nel carcere di Jamundí, nel sud-ovest del Paese, dove si trova attualmente. La sua nomina era stata letta dagli osservatori come un segnale della volontà del governo di riprendere il dialogo con il gruppo armato. (Nys)