Russia: Covid, a San Pietroburgo si punta a vaccinare il 65 per cento dei dipendenti pubblici

- Le autorità della città russa di San Pietroburgo hanno fissato l'obiettivo di vaccinare il 65 per cento dei dipendenti pubblici e dei lavoratori delle società statali entro il 15 agosto. Lo ha confermato in una dichiarazione l'ufficio del governatore della comune. "Entro il 15 agosto è necessario garantire la vaccinazione contro il coronavirus tra i dipendenti degli organi esecutivi di San Pietroburgo, delle agenzie statali e delle imprese unitarie statali di San Pietroburgo, in modo che il 65 per cento di queste persone abbia anticorpi contro il coronavirus", si legge nella dichiarazione. Inoltre, si raccomanda alle università cittadine di fornire "misure per incoraggiare la vaccinazione" tra gli studenti. La Russia ha registrato oggi 17.906 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 17.262 del giorno prima. Solo la città di Mosca ha confermato 9.120 contagi giornalieri, in aumento rispetto ai 9.056 del giorno prima, stabilendo il nuovo record di casi dall'inizio della pandemia. Nella capitale l'89,3 per cento dei malati di coronavirus presenta la variante Delta, come spiegato in precedenza dal sindaco di Mosca Sergej Sobjanin.(Rum)