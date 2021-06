Ue: Sassoli risponde a Orban, solo chi non ama democrazia vuole smantellare Parlamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo chi non ama la democrazia pensa a smantellare i Parlamenti. Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sul suo profilo Twitter in risposta ai commenti del primo ministro ungherese Orban sull'Eurocamera. Orban ha detto oggi che il Parlamento europeo si è rivelato un "vicolo cieco in termini di rispetto dei criteri della democrazia europea". Orban ha chiesto di rivedere il potere del Parlamento europeo dato che i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Ue dovrebbero avere la possibilità di interrompere i processi legislativi se si verificano violazioni delle aree di competenza nazionale.(Beb)