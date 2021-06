Roma 2021: Corbucci (Pd), Calenda e Azione invitano a votare Caudo a primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore stanno circolando in alcune chat Whatsapp, che vedono tra i destinatari anche militanti del Pd, 'consigli spassionati' provenienti da Azione a votare Giovanni Caudo alle primarie che si svolgeranno domani". Lo afferma in una nota Riccardo Corbucci, membro dell'assemblea nazionale del Pd. "Non mi sconvolge che Calenda abbia una preferenza per l'attuale presidente del III Municipio - aggiunge -, avendo già esternato pubblicamente questa sua posizione. Trovo invece inaccettabile che, chi ieri ha contestato pesantemente lo strumento democratico delle primarie, fino a decidere di non parteciparvi e mettendosi in questo modo fuori dal campo del centrosinistra, oggi scelga di essere della partita in maniera surrettizia. Sarebbe stato molto più coraggioso e apprezzabile - conclude - da parte di Calenda misurarsi con Roberto Gualtieri scegliendo lo strumento democratico per eccellenza, piuttosto che cercare di ottenere risultati di altro tipo utilizzando strumenti poco trasparenti e di condizionare l'esito delle primarie, come sembra voglia fare la destra a Bologna". (Com)