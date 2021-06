Spagna-Italia: concluso a Barcellona il 18mo Foro di dialogo, "insieme per Europa più moderna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso oggi a Barcellona il XVIIImo Foro di dialogo Spagna-Italia che ha visto la partecipazione di una nutrita delegazione ministeriale di entrambi i Paesi e rappresentanti di primo piano del mondo imprenditoriale e finanziario. È stata un'occasione per rafforzare le relazioni bilaterali tra Roma e Madrid che insieme hanno giocato un ruolo centrale per il successo del Next Generation Eu, come sottolineato oggi dal vice presidente della Commissione europea e Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell. Nella giornata di ieri, che ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, il quale ha affermato che, dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno l'opportunità di costruire "un'Unione europea più moderna, competitiva e solidale". Il capo del governo ha ricordato che Italia e Spagna non solo sono unite "da profondi legami storici, politici e culturali" ma sono anche "partner strategici negli ambiziosi progetti in Europa" e "condividono la stessa visione del futuro". Nel corso della sua visita ieri a Barcellona, Draghi ha ricevuta una medaglia da Foment del Treball, la principale organizzazione imprenditoriale catalana, in riconoscimento del suo "rigoroso lavoro e impegno nel servizio pubblico", sia come presidente della Banca centrale europea che come attuale capo del governo. (segue) (Spm)