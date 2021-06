Roma: messo in sicurezza un alveare a rischio al parco degli Acquedotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina l'intervento gli agenti del gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma hanno aiutato un apicoltore, intento a recuperare un grande alveare situato ad altezza uomo, su di un albero all'interno del Parco degli Acquedotti. Gli agenti hanno circoscritto e messo in sicurezza un'area di circa 100 mq, impedendo l'accesso a pedoni e ciclisti, per evitare che potessero imbattersi nello sciame di api. Il loro intervento ha consentito all'apicoltore di portare le api in un luogo sicuro e idoneo per la loro salvaguardia, liberando l'area da rischi per l'incolumità dei frequentatori del parco. (Rer)