Iran: presidente eletto Raisi, lavorerò per migliorare la vita dei cittadini

- Il nuovo presidente eletto dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha detto quest’oggi che profonderà ogni sforzo per risolvere i problemi della vita quotidiana dei cittadini iraniani. L’ultraconservatore capo della magistratura, vincitore delle elezioni presidenziali tenute ieri con 17,8 milioni di voti su 28,6 milioni di schede conteggiate, ha fatto le sue osservazioni parlando ai giornalisti dopo un incontro con il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf. Quest’ultimo si è congratulato con il prossimo presidente iraniano dopo che Hassan Rohani, il quale lascerà l'incarico il prossimo 3 agosto. Il presidente uscente, da parte sua, ha detto che "l'ayatollah Raisi è il presidente di tutti gli iraniani e non ho dubbi che il popolo sosterrà pienamente lui e il suo governo legittimo". Raisi ha detto che si consulterà con il presidente del parlamento iraniano e altri membri del parlamento, oltre a tutti gli esperti, per formare un governo che possa “mantenere la fiducia della gente”, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna”. "Beneficeremo di tutte le preziose opinioni di esperti, pensatori e della gente", ha detto Raisi, aggiungendo: "Faremo del nostro meglio per adempiere al pesante compito che il popolo ci ha affidato”. (Irt)