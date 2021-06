Spagna: Sanchez il 30 giugno al Congresso per riferire su concessione indulto a indipendentisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, si presenterà al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento) per spiegare nel dettaglio le ragioni dell'indulto che sarà concesso agli indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del 2017. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il lavoro tecnico degli esperti del ministero della Giustizia è sostanzialmente concluso e nei singoli dossier si argomenterà la ragione della "pubblica utilità di questa misura" dopo quasi quattro anni di detenzone che, secondo l'opinione dell'esecutivo, aiuterà a trovare una via d'uscita dal lunghissimo conflitto catalano. Gli indulti hanno provocato un accesso dibattito nella società e politica spagnola. Oggi il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, è tornato ad attaccare Sanchez. "Ci sarà solo un responsabile, il presidente del governo e molti complici, che sono solo quelli che applaudono, dai partiti politici, e ultimamente, anche, quelli che dalla società civile cercano di dire che questa misura è volta al ricongiungimento, all'armonia e alla convivenza". Nei giorni scorsi il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, ha affermato che nello Stato di diritto "c'è spazio per l'indulto e, sebbene ci siano opinioni distinte tra gli uomini d'affari, se aiuta a normalizzare la situazione è benvenuto". Anche i vescovi catalani si sono espressi a favore, appoggiando la proposta del governo "per misericordia e perdono", così come le principali organizzazioni sindacali per "promuovere uno scenario di dialogo". (Spm)