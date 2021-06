Guinea-Conakry: l'Oms dichiara terminato il focolaio di ebola emerso a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato oggi terminato il focolaio di ebola emerso a metà dello scorso mese di febbraio in Guinea-Conakry. Lo si apprende da un comunicato diramato dall'agenzia delle Nazioni Unite. L'epidemia di ebola era riapparsa nel Paese dell'Africa occidentale per la prima volta dopo la fine dell'emergenza nel 2016. Le autorità sanitarie della Guinea avevano annunciato il focolaio il 14 febbraio dopo aver registrato tre casi nella comunità rurale di Gouecke, nella prefettura meridionale di N'zerekore, la stessa regione nella quale era emersa per la prima volta l'epidemia di ebola nel 2014, prima che si propagasse alle vicine Liberia e Sierra Leone. In totale sono stati confermati 16 casi, mentre altri sette contagi sono considerati probabili. Undici pazienti sono sopravvissuti, mentre altri dodici hanno perso la vita. (Res)