Covid: Salvini, spero parere Cts su mascherine prima possibile

- “Spero che il via libera per togliere le mascherine all’aperto arrivi il prima possibile, perché non ce la si fa più. Se tutta Europa sta dicendo almeno all’aperto torniamo a respirare, sorridere, lavorare in serenità, io penso che l’Italia debba fare altrettanto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, prima dell’inizio della manifestazione del Carroccio a Roma. “Ringrazio Draghi che ha chiesto un parere al Cts e spero che questo parere arrivi il prima possibile", ha aggiunto.(Rin)