Iran: affluenza elezioni presidenziali pari al 48,8 per cento

- L’affluenza alle tredicesime elezioni presidenziali tenute ieri in Iran è stata pari al 48,8 per cento dei 59.310.307 aventi diritto. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno pubblicando le statistiche finali del voto. Nelle precedenti elezioni presidenziali del 2017, l’affluenza era stata del 73,33 per cento. Ebrahim Raisi, l’ultraconservatore capo della magistratura è stato eletto presidente al primo turno con 17.926.345 preferenze su 28.933.004 voti conteggiati. Seguono ben distanziati l’ex comandante dell’esercito del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, Mohsen Rezaei, con 3.412.712 voti, il riformista ex governatore della Banca centrale, Abdolnasser Hemmati, con 2.427.201 preferenze, e Amir Hossein Ghazizadeh-Hashemi con 999.718 voti. (Irt)