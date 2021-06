© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono razzista, né omofoba. Il mio percorso personale lo dimostra, ho passato la vita mettendo al centro le regole e gli altri". Lo ha detto la candidata a vicesindaco di Roma per il centrodestra, Simonetta Matone, dal palco della Lega in piazza Bocca della Verità a Roma. (Rer)