- "Ho deciso di mettermi a disposizione e al servizio di Roma che non può essere Mafia Capitale, perchè non lo è, la stragrande maggioranza dei cittadini non lo è". Lo ha detto la candidata a vicesindaco di Roma per il centrodestra, Simonetta Matone, dal palco della Lega in piazza Bocca della Verità a Roma.(Rer)