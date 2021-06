Roma 2021: Matone, nostra candidatura è sfida, slogan "uno vale uno" è idiozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra discesa in campo è una sfida, come direbbe Berlusconi a cui mando un saluto. La più grande idiozia del nostro tempo è lo slogan 'uno vale uno', va bene sui diritti ma non sulla professionalità. Questo ha permesso di stare nei gangli del potere a chi oggi governa Roma". Lo ha detto la candidata a vicesindaco di Roma per il centrodestra, Simonetta Matone, dal palco della Lega in piazza Bocca della Verità a Roma. (Rer)